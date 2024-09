Krim v sami končnici strl odpor Bistrite

Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih dveh tekmah lige prvakinj proti hrvaški Podravki Vegeti in danskemu Nyköbingu prikazale dva različna obraza, a so osvojile načrtovane točke. V Romuniji so zabeležile še tretjo zmago in ostajajo stoodstotne. Gloria Bistrita se je izkazala za trdoživega tekmeca, a na koncu padla s 35:30.

Gloria Bistrita : Krim Mercator 30:35 (19:20) Teraplast Arena, gledalcev 2753, sodnici: Vujačić in Kazanegra (obe Črna gora).



Gloria Bistrita: Kapitanović, Arruda, Burlačenko, Tamires 3, Pinto 8, Bazaliu, Kerekes, Fujita 4, Niombla 1, Seraficeanu, Kirdiaševa 9 (6), Nosek 1, Kascor, Nocun 1, Vukčević 1, Mbengue 2.

Krim Mercator: Arenhart 1, Vojnovič, Pandžić, Radičević 1, Stanko 6, Gros 9 (1), Zaadi 4 (1), A. Abina, N'Diaye 2, Gutirrez Bermejo 4, Varagić, Horaček 7 (1), Ngombele 1, Brnović, E. Abina.



Sedemmetrovke: Gloria Bistrita 6 (6), Krim Mercator 5 (3).

Izključitve: Gloria Bistrita 2, Krim Mercator 6 minut.

Rdeči karton: /.

V ljubljanski ekipi so se zavedali, da jih čaka eno najtežjih gostovanj v skupinskem delu lige prvakinj. Gloria je trenutno najbolj vroča romunska ekipa, v ligi prvakinj je premagala Bukarešto, na domači sceni pa je bila dvakrat boljša od Rapida iz Bukarešte.

Krimovke so v razvpiti Transilvaniji nastopile zdesetkane. Zaradi zdravstvenih težav so v Ljubljani ostale Tamara Mavsar, Črnogorka Itana Grbić in Avstrijka Philomena Egger, nastalo kadrovsko vrzel pa sta zapolnili izkušena brazilska vratarka Barbara Arenhart in Ema Abina. Prav Brazilka je bila eden izmed jezičkov na tehtnici, saj je zbrala kar 15 obramb. V napadu so blestele Ana Gros z devetimi, Tamara Horaček s sedmimi in Tjaša Stanko s šestimi zadetki. Devet jih je za domače dosegla tudi Valerija Kirdijaševa.

Dragan Adžić je z varovankami zabeležil še tretjo zmago v ligi prvakinj. Foto: www.alesfevzer.com

V prvem polčasu je bila tekma povsem izenačena. Obe ekipi sta narekovali oster ritem, v igri "teci in vrži" pa si nista priigrali višje prednosti od enega gola. Tako je bilo do 17. minute, ko so krimovke z igralko manj na igrišču - izključena je bila Gros - prek Horaček prvič povedle z 12:10 in domačo klop prisilile, da je zahtevala minuto odmora. Domače so nato prišle do preobrat in ljubljanska ekipa je v 28. minuti že zaostajala za gol (17:18), po golu Horaček pa se je na veliki odmor vendarle odpravila z golom prednosti (20:19).

Odličen začetek nadaljevanja, nato mrk in ponovno prebujenje

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Dragana Adžića so sijajno odprle drugo polovico tekme. Z igrivo predstavo so povsem razorožile domače rokometašice in si v 38. minuti priigrale pet golov prednosti (26:21). Po domači minuti odmora so zaigrale bledo, gostiteljice so jim v naslednjih petih minutah - po delnem izidu 5:1 - povsem zadihale za ovratnik (26:27). Po Adžićevi minuti odmora so znova zaigrale bolje v obeh smereh igre in po golu Gros v 49. minuti povedle za tri gole (29:26).

A ljubljansko zadovoljstvo je bilo kratkotrajno, mednarodna pisana romunska zasedba je hitro ujela pravi ritem in se ji minuto zatem približala na gol zaostanka (28:29). V napeti končnici so krimovke le strle odpor trdoživih domačih rokometašic. V 55. minuti je španska krilna igralka v vrstah Krima Jennifer Gutierrez Bermejo svoje soigralke znova popeljala do vodstva za tri gole (31:28), lep kapital pa so do zadnjega zvoka sirene še oplemenitile in se veselile zmage na vročem igrišču v Bistriti.

Tamara Horaček je zabila sedem golov. Foto: www.alesfevzer.com

Trener Adžić je bil po tekmi razumljivo zadovoljen: "To je velika zmaga na gostovanju pri zelo zahtevni ekipi. Kaže se, da je to šele naš začetek našega letošnjega projekta. Z odlično energijo rokometašic nam je tokrat uspelo, velika zahvala pa gre tudi vsem našim navijačem, ki so nas podprli v Romuniji!"

Junakinja Arenhart pa je pritrdila njegovim besedam: "Zelo sem vesela za rezultat, ki nam je uspel danes. Bile smo pripravljene na zahteven obračun in tako je tudi bilo. Atmosfera je poskrbela, da je bilo vse skupaj še bolj napeto. Presrečne smo, da se domov vračamo z dvema točka."

Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu doma gostila norveški Storhamar, tekma bo 5. oktobra.

