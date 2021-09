Krimovke pred novo visoko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja danes ob 18. uri v Stožicah čaka tekma 2. kroga lige prvakinj. Po porazu na Švedskem proti Sävehofu (28:29) bodo izbranke Uroša Bregarja gostile eno najboljših ekip zadnjih let, madžarski Györ.

Krim, ki si želi ob 20-letnici prvega evropskega naslova znova poseči med najboljše, ima pred sabo novo težko nalogo, saj je Györ zmagovalec lige prvakinj v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019, v letih 2009, 2012 in 2016 je bil finalist, v prejšnji sezoni pa je bil tretji. V uvodnem krogu so Madžarke s 35:29 ugnale branilca naslova Vipers Kristiansand, pri čemer je s sedmimi goli izstopala Viktoria Lukacs.