Rokometaši so se vrnili v klube, takoj se igra derbi

Po mesecu in pol, po končanem evropskem prvenstvu, so se rokometaši vrnili v svoje klube in nadaljuje se državno rokometno prvenstvo. Ta konec tedna se igra 14. krog lige NLB. Na petkovi tekmi je Koper s 40:28 premagal Ljubljano. V soboto ob 19.00 se bo igral derbi med prvima dvema na lestvici, Trimom in Celjem.