Avtor:
Š. L.

Sreda,
29. 4. 2026,
13.40

Osveženo pred

42 minut

RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Liga NLB, drugi del, 6. krog

V Trebnjem derbi za prvo mesto

RK Celje Pivovarna Laško - Ohrid | Celjane čaka gostovanje pri Trimu. | Foto Luka Kotnik

Foto: Luka Kotnik

Pred rokometaši lige NLB je še zadnji krog drugega dela. Čeprav so polfinalisti v obeh skupinah že znani, zadnji obračuni prinašajo pomemben boj za končna mesta. V skupini A bo prvo mesto pripadlo Slovanu, ki bo danes pred domačimi navijači gostil zasedbo Gorenja. Napeto bo v skupini B, kjer sta si mesto med najboljšimi štirimi ekipami že zagotovila Trimo Trebnje in Celje Pivovarna Laško. Prav medsebojni obračun teh ekip bo odločal o prvem mestu v skupini. Derbi vodilnih ekip bo na sporedu danes ob 18.00.

Drugi polfinalist v skupini A je Slovenj Gradec, ki si je napredovanje zagotovil krog pred koncem, v zadnjem krogu pa bo v četrtek na domačem parketu gostil Škofjo Loko.

V skupini B bo na tretjem mestu drugi del tekmovanja zaključila Krka iz Novega mesta, ki se bo v zadnjem krogu pomerila z Ormožem.

Liga NLB, drugi del, 6. krog

Sreda, 29. april:

Četrtek, 30. april:

Lestvice:

Za obstanek:

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.