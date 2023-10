Velenjčani skoraj zapravili že dobljeno tekmo

S srečanjem med Slovenj Gradcem in Ribnico se je začel sedmi krog rokometne lige NLB. Rokometaši Slovenj Gradca so doma izgubili proti Riko Ribnici s 33:37 (18:20). Vodilni rokometaši velenjskega Gorenja so tesno premagali Koper s 27:26.

Velenjčani so po hudem boju dosegli peto zmago in zadržali mesto na vrhu razpredelnice. Rokometaši iz Šaleške doline so po enajstih minutah so povedli s 7:3, lepo zalogo v golih pa zanesljivo držali v svojih rokah in prvi polčas zaključili s šestimi goli prednosti (17:11). Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so sprva nadzorovali goste, po vodstvu s 24:18 pa so močno popustili.

Njihovo "ležernost" so Primorci izkoristili in se jim najprej približali na dva gola (22:14, 23:25, 24:26), v 55. minuti pa po zadetku Bora Breznikarja na gol (25:26). Gostiteljem so nato grozili do zadnjega zvoka sirene, v sami končnici imeli priložnost za izenačenje na 27:27, strel Andraža Makuca pa ni našel poti do velenjskega gola.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Enej Slatinek Jovičič, v v gostujoči pa Bor Breznikar. Oba sta dosegla po šest golov.

Četrta zmaga za Ribnico

V dvoboju ekip s sredine prvenstvene lestvice so bili uspešnejši Ribničani. Gostje iz Ribnice so bili tisti, ki so si prvi priigrali manjšo prednost na dvoboju, a ta v uvodnih desetih minutah ni narasla za več kot tri gole. Domači so v 12. minuti izenačili na 8:8, nato pa so gostje spet stopili na plin in pobegnili na pet golov naskoka (14:9). Toda Slovenjgradčani so vseskozi držali stik s tekmecem, vmes se približali na gol zaostanka, rokometaši Ribnice pa so na glavni odmor nesli samo dva gola prednosti.

V uvodu drugega polčasa je Ribnica obnovila prednost petih zadetkov (25:20). Domači rokometaši so v naslednjih minutah skušali zmanjšati zaostanek, a so jih gostje vseskozi držali na varnosti razdalji petih, šestih zadetkov vse do zadnjih desetih minut, ko so znova postali nevarnejši Slovenjgradčani. Te so se po golu Uroša Štumpfla približali na gol zaostanka (33:34), vseeno pa so Ribničani zdržali nalet domačih rokometašev in v zadnjih trenutkih dvoboja zadržali prednost in vpisali novi točki.

Za Ribnico sta po osem golov dosegla Leon Ljevar in Uroš Knavs, sedem pa jih je dodal Gašper Hrastnik. Pri Slovenj Gradcu je z 11 zadetki daleč najbolj izstopal Štumpfl.

