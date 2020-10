Trebanjci pri Izoli, derbi prvakov in podprvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo rokometaši v ligi NLB zakorakali v 7. krog. Krog bosta otvorili ekipi Grosist Slovana in Slovenj Gradca, Maribor pa bo gostil Dobovo.

Preostali redni tekmi bosta na sporedu v soboto, tudi obračun aktualnih prvakov iz Celja in podprvakov iz Ribnice. Tudi v tem krogu zdravstvene težave niso obšle ekip, saj so zaradi okužb s koronavirusom v zasedbah Krke, Dobove in Ljubljane preložene tri tekme.

Liga NLB, 7. krog: Petek, 16. oktober:

18.45 Grosist Slovan - Slovenj Gradec

19.00 Izola - Trimo Trebnje Sobota, 17. oktober:

17.30 Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica

19.00 Gorenje Velenje - Jeruzalem Ormož



Prestavljeno:

Maribor Branik - Dobova

Krka - Koper

Ljubljana - Urbanscape Loka Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 5 tekem - 10 točk

2. Trimo Trebnje 5 - 10

3. Jeruzalem Ormož 6 - 8

4. Gorenje 4 - 6

5. Maribor Branik 5 - 6

6. Riko Ribnica 5 - 6

7. Slovenj Gradec 5 - 6

8. Koper 5 - 4

9. Butan Plin Izola 5 - 3

10. Ljubljana 5 - 3

11. Urbanscape Loka 3 - 2

12. Dobova 5 - 2

13. Grosist Slovan 6 - 2

14. Krka 6 - 2

