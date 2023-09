Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so na treh tekmah trikrat zmagali.

Velenjčani so na treh tekmah trikrat zmagali. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Z obračunom Slovenj Gradca in Trimo Trebnjega se bo danes začel četrti krog rokometne lige NLB. Po treh krogih sta še dve stoodstotni ekipi, in sicer Gorenje Velenje in Krka. Velenjčani se bodo v četrtem dejanju sezone v soboto pomerili z Ljubljano, Krko pa istočasno čaka gostovanje pri Škofljici.