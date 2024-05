Gorenje ne popušča, dodaten pritisk na Trimo

Igra se predzadnji krog v ligi NLB. Pred njim je vodilni ekipi, Gorenje Velenje in Trimo Trebnje, ločila le točka. Rokometaši Gorenja so svojo tekmo že 25. kroga že odigrali, LL Grosist Slovan so premagali z 28:25. Uro in pol pozneje so Trebanjci začeli dvoboj z Ljubljano.

Svoj del naloge so Velenjčani opravili po pričakovanjih, nikakor pa ne zlahka. Slovan, ki je v prejšnjem krogu premagal Celjane, se je spet pokazal za trdega tekmeca in bil veliko večino tekme povsem enakovreden, klonil pa je šele v končnici.

Že v prvem delu je bil Slovan enakovreden. Favoritom nikakor ni uspelo prevzeti pobude, ekipi sta bili dolgo skupaj, šele v 19. minuti je Gorenje prvič prišlo do nekoliko bolj občutne prednosti (12:9). A so se domači vrnili, znižali na 12:13, ob koncu prvega polčasa so gostje zapravili sedemmetrovko, Matic Pipp pa je za Slovan zadel na 13:13.

V večjem delu drugega polčasa sta se ekipi izmenjavali v vodstvu za gol ali pa je bil izid izenačen. Nobeni ni uspelo priti do večjega naskoka, šele gostje so v 54. minuti po obrambi Emirja Teletovića in zadetku po protinapadu Matica Verdineka povedli s 25:23. Sledil je še en naskok za +2 (26:24), a je v zadnji minuti za nekaj drame še poskrbel Alexander Perić z zadnjim znižanjem na gol. V končnici pa so nato gostje najprej zadeli (Tilen Sokolič), potem pa tekmecem še ukradli žogo in po protinapadu (Verdinek) prišli do ponovljene največje prednosti na tekmi.

Liga NLB, 25. krog:

Petek, 17. maj:

Sobota, 18. maj:

Lestvica: