V živo: Celje blizu lovorike, Trimo in Gorenje za drugo mesto

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 24. krogu lige NLB doma premagali Maribor Branik s 36:29. Krka je s 30:26 premagala Ivančno Gorico in se utrdila na četrtem mestu. Trimo Trebnje in Gorenje Velenje prav zdaj igrata za drugo mesto.

Rokometaši so se po pokalnem premoru znova vrnili na parkete v državnem prvenstvu. Celjani so si v Ormožu zagotovili 22. pokalno lovoriko, v ligi pa korakajo proti 26. naslovu. Po zmagi nad Mariborom imajo pred drugouvrščenim Trimom iz Trebnjega šest točk naskoka dva kroga pred koncem. Trebanjce tekma tega kroga sicer še čaka v nedeljo, ko bodo gostovali pri tretjeuvrščenemu Gorenju iz Velenja. Če Trimo dvoboja ne dobi, bo naslov celjski.

Celjani so sicer hitro povedli s 3:1, toda dvoboj je bil celoten prvi polčas precej izenačen, saj so Mariborčani uspešno držali stik z domačini. Rokometaši iz knežjega mesta so na glavni odmor odšli s prednostjo dveh golov. Drugi polčas pa so varovanci Alema Toskića napadalno odprli in se odmaknili na prednost štirih zadetkov (18:14). Po dobrih desetih minutah nadaljevanja so grofje po golu Matica Suholežnika vodili za +5 (23:18). V nadaljevanju rokometaši Maribora niso več mogli parirati Celjanom, ti so vmes povedli za +7, do konca tekme pa varno zadržali prednost.

Pri celjski zasedbi se je s sedmimi goli najbolj izkazal Tilen Strmljan, pet jih je dodal Tadej Mazej. Na drugi strani je blestel Filip Jerenec z 11 zadetki, pet jih je prispeval Vid Kačičnik.

Liga NLB, 24. krog

Petek, 12. maj

Sobota, 13. maj

Nedelja, 14. maj

Lestvica: