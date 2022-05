Vse v znamenju velikega derbija v Zlatorogu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna bo na sporedu 24. krog lige NLB. Vse oči bodo uprte v sobotni derbi med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem. Rokometaši Celja bi si v primeru uspeha povsem odprli vrata do 25. naslova državnih prvakov, a čaka jih vse prej kot lahka naloga. Aktualni državni prvaki, ki so v prejšnji sezoni dobili obe medsebojni tekmi, ki sta odločili prvenstvo, v letošnjem obračunu v Velenju pa je tesno slavilo Celje, bodo gostovali v Zlatorogu. V soboto bo na sporedu 124. večni derbi, razmerje pred njim pa je 89 - 6 – 28 v korist pivovarjev.