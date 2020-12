Derbi vodilnih pripadel Celjanom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki v tej sezoni še ne poznajo poraza, so na derbiju slovenskega prvenstva z 28:25 premagali trebanjski Trimo. Člani Gorenja so bili zanesljivi v Ljubljani, Koper pa je premagal Slovenj Gradec.

Obračun vodilnih ekip na domači sceni se je po hudem in enakovrednem boju končal z zmagoslavjem državnega prvaka iz Celja. Štajerska ekipa je po dvanajsti zmagi - ob 100-odstotnem izkupičku - prednost pred najbližjima zasledovalcema iz Velenja in Trebnjega povečala na štiri točke, dolenjski zasedbi pa je drugič v tej sezoni spodrsnilo v državnem prvenstvu.

Do desete minute je bila tekma povsem izenačena, nato pa so v dvorani Zlatorog zagospodarili domači rokometaši in po golu Josipa Šarca v 15. minuti povedli z 8:3. A izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana se niso vdali, z veliko boljšo predstavo v obeh smereh so sedem minut kasneje znižali na 7:9, v 28. minuti pa - po zadetku Darka Cingesarja iz nasprotnega napada - na 10:11.

Hud in neizprosen boj za vsak košček igrišča se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Srčni Trebanjci so kljubovali favoriziranim Celjanom in jih v 47. minuti pahnili v zaostanek, potem ko je Dino Hamidović zadel za vodstvo z 21:20.

Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so v naslednjih štirih minutah naredili delni izid 3:0 in povedli s 23:21, a so jih gosti po golih Hamidovića in Cingesarja zelo hitro ujeli in izenačili na 23:23. Celjani so v prelomnih trenutkih dvoboja vendarle strnili svoje vrste, "mir v hišo" sta prinesla dva gola Kristjana Horžena in eden Matica Grošlja, po vodstvu s 26:23 je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Celju.