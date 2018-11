Celjani po spodrsljaju Ribnice na prvem mestu

V 11. krogu lige NLB so rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki jih konec tedna čaka zahtevno gostovanje lige prvakov pri Zaporožju, v sredo z 41:25 odpravili Dobovo. Najbolj razpoložen je bil s šestimi zadetki Jan Jurečič, William Accambray in David Razgor sta zadela petkrat. Ribnica je z Ormožem le remizirala (26:26) in padla na drugo mesto, prvi so Celjani. Tilen Strmljan in Risto Vujačić sta pri Ribnici dosegla po šest golov, v gostujoči pa jih je toliko prispeval Dominik Ozmec. Preostali trije obračuni 11. kroga bodo na sporedu v petek.