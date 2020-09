Zaživela so rokometna igrišča: Trebanjci do tesne zmage

V tem tednu so znova zaživela domača rokometna igrišča. Novo sezono sta danes odprla Trimo Trebnje in Koper, tesne zmage pa so se veselili Trebanjci. V petek bo na sporedu tekma med ormoškim Jeruzalemom in Dobovo, sobotni pari uvodnega kroga pa so Riko Ribnica - Urbanscape Loka, Krka - Slovenj Gradec, Celje Pivovarna Laško - LL Grosist Slovan, Gorenje Velenje - Ljubljana in Butan plin Izola - Maribor Branik.

V primerjavi z minulimi leti bo nova prvoligaška sezona precej spremenjena. V elitni ligi bo nastopilo 14 namesto dosedanjih 12 ekip in bo potekala po dvokrožnem sistemu. V novi sezoni po rednem delu ne bo končnice, razlogi za to pa so večje število klubov in obsežen reprezentančni program moške izbrane vrste, ki jo v tej sezoni čakajo številne obveznosti, kot so kvalifikacijski turnir v Berlinu za poletne olimpijske igre v Tokiu, svetovno prvenstvo v Egiptu 2021 ter kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022.

V ligi NLB bodo v sezoni 2020/21 nastopili vsi klubi iz minule sezone. To so Celje Pivovarna Laško, Riko Ribnica, Trimo Trebnje, Gorenje Velenje, Dobova, Jeruzalem Ormož, Krka, Koper, Slovenj Gradec, Urbanscape Loka, Maribor Branik in Butan plin Izola, nova člana elitne druščine pa sta LL Grosist Slovan in Ljubljana, v minuli sezoni najboljši ekipi v 1. B SRL.

V minuli sezoni so se naslova državnih prvakov sedmič zaporedoma veselili rokometaši iz Celja, ki so doslej že 24-krat slavili v tem tekmovanju. Od slovenske osamosvojitve je bila trikrat najboljša zasedba iz Velenja, po enkrat pa sta zmagala Koper in Prule 67.

Liga NLB, 1. krog: Sreda, 2. september:

Trimo Trebnje : Koper 25:24 (13:14) Petek, 4. september:

18.45 Jeruzalem Ormož - Dobova

18.00 Celje Pivovarna Laško - Grosist Slovan

19.00 Riko Ribnica - Urbanscape Loka

19.00 Krka - Slovenj Gradec

19.00 Gorenje Velenje - Ljubljana

19.00 Butan Plin Izola - Maribor Branik



