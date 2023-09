Trimo Trebnje v derbiju pokvaril načrte slovenskim prvakom

Začela se je nova rokometna klubska sezona. Trimo Trebnje v dvorani Zlatorog v sobotnem derbiju 1. kroga spravil v slabo voljo Celje Pivovarna Laško. Dolenjci so branilce državnega naslova ugnali z 29:25. Najvišjo zmago dneva je doseglo Gorenje, poleg Trima sta v gosteh prišla do zmage še Koper in Sviš Ivančna Gorica.

Osrednja tekma uvodnega kroga med glavnimi pretendenti za končno zmago v elitnem ligaškem tekmovanju se je v mestu grofov končala z zmago Trebanjcev.

Za Dolenjce je zmaga nad branilci državnega naslova pravi obliž za nedaven spodrsljaj v kvalifikacijah za nastop v skupinskem delu evropske lige proti portugalski Bragi, medtem ko so Celjani v generalki za sredino uvodno tekmo v skupinskem delu elitne lige prvakov v danskem Gudmeju ostali brez načrtovanih točk na domači sceni.

Veselje gostujočih navijačev v knežjem mestu. Foto: Aleš Fevžer

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so temelje za zmago nad branilci državnega naslova, ki so v sezono 2023/24 stopili v močno spremenjeni in pomlajeni zasedbi, postavili že v prvem polčasu. V tem obdobju so povsem zasenčili 26-kratne državne prvake in si priigrali šest golov prednosti. V 22. minuti je Jan Jurečič svoje soigralce popeljal do vodstva 12:6, gostujoča zasedba pa se je na veliki odmor odpravila s prednostjo štirih golov (15:11).

Varovanci domačega trenerja Alema Toskića so v drugem polčasu skušali tekmo postaviti na glavo. V 35. minuti so po zadetku Mitje Janca prepolovili zaostanek iz prvega dela tekme (14:16), nato pa so Dolenjci znova zaigrali zbrano in preudarno ter v kali zatrli vse poskuse domačih rokometašev po preobratu.

Celjani so morali priznati premoč gostom. Foto: Aleš Fevžer

V 44. minuti so tako znova povedli za šest golov (21:15), nato pa tekmo brez stresnih trenutkov pripeljali do končne in sladke zmage nad absolutnimi gospodarji slovenskih igrišč v zadnjih dveh sezonah.

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Staš Slatinek Jovičič s sedmimi in Vid Miklavec s petimi goli, medtem ko je vratar Aljoša Čudič zbral 11 obramb. Tim Cokan in Janc sta dosegla po pet golov za osmoljence današnjega tekme. Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri Svišu Ivančni Gorici, trebanjska pa bo gostila Gorenje Velenje.

Rutinska predstava Gorenja

Foto: RK Gorenje Velenjčani so z rutinsko predstavo na domači tekmi v Slovenj Gradcu premagali novince na prvoligaški sceni iz Škofljice in osvojili prvi par točk v sezoni 2023/24.

Večji del prvega polčasa je minil v enakovredni predstavi. Do 25. minute je bila tekma povsem odprta (9:9), nato pa so izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića naredili delni izid 3:0 in se na veliki odmor odpravili s prednostjo treh golov (12:9).

Ose so večji del drugega polčasa živele na "kapitalu" iz prve polovice tekme, v končnici pa le uveljavile svoje prednosti. V 51. minuti so povedle s 25:18 in jasno je bilo, da bosta točki odšli v Šaleško dolino.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Peter Šiško in Enej Slatinek Jovičič. Oba sta dosegla po šest golov, v gostujoči pa Luka Kljun in Juš Rot s po petimi zadetki.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, zasedba iz Škofljice pa bo gostila Dobovo.

Liga NLB, 1. krog:

Petek, 8. september:

Sobota, 9. september:

