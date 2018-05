Trener Gorenja pred derbijem: Verjamem, da lahko črn urok prekinemo že danes

Liga NBL, skupina za prvaka, zaostala tekma 5. kroga

V ligi NLB za prvaka bomo danes ob 18.30 priča prvemu derbiju domačega prvenstva v tej sezoni med aktualnimi državnimi prvaki in podprvaki, Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenje.

To bo skupaj že 111. večni derbi in tretji v tej sezoni. Prva dva sta v sklopu lige Seha pripadla Celjanom, ki proti Velenjčanom niso izgubili že vse od decembra 2013.

"Nikdar ne želimo kalkulirati. Liga je zelo odprta, mi bi ob morebitnih neuspehih lahko končali dosti nižje, kot smo trenutno, tega pa si seveda ne želimo. Z zmago bomo naredili korak bližje k tistemu, kar smo si zadali kot cilj, to pa je ubranitev državnega naslova," je jasen vratar Celja Urban Lesjak.

Kdo bo zmagovalec 111. večnega derbija? Gorenje Velenje 35,29% +

Celje Pivovarna Laško 64,71% +

Ne bo zmagovalca. 0,00% +

Derbi pričakali samozavestni

Velenjčani so na zadnjih dveh tekmah pokazali, da se vračajo v pravo formo. Foto: RK Gorenje Velenje/Jurij Kodrun Gorenje v skupini za prvaka za pivovarji zaostaja že šest točk, saj je na začetku skupine za prvaka zbralo kar štiri zaporedne poraze. Na zadnjih dveh tekmah so igralci le ujeli malce boljšo formo. Visoko so odpravili Krko ter se zmage veselili tudi v gosteh pri razigranem Kopru.

"Po zadnjih dveh tekmah sta se nam nekoliko povrnila samozavest in zaupanje v lastne sposobnosti. Zdaj nas čaka tekma s Celjani, ki so zahtevni tekmeci. Zgodovina dvobojev ne govori v naš prid, po drugi strani pa ravno to medsebojne tekme dela še bolj zanimive. S fanti bomo naredili vse, da prebijemo oviro in končno zmagamo. Slej ali prej se to mora zgoditi, sam verjamem, da nam bo to uspelo že danes," je igro na zmago napovedal trener Velenjčanov Klemen Luzar, ki je po tisti črni seriji na klopi zamenjal Hrvata Željka Babića.