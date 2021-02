Trimo dvakrat v dveh dneh proti danskim podprvakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LIGA EHF, 9. krog in ZAOSTALA TEKMA

Rokometaši ekipe Trimo Trebnje bodo danes in v sredo odigrali dva obračuna lige EHF z danskim moštvom GOG. Obračuna bosta zelo pomembna predvsem v boju za napredovanje. Obe srečanji bosta odigrani v Areni Stožice, in sicer prva bo na sporedu danes ob 18.45, druga pa v sredo ob 17. uri.

Trebanjski levi so spomladanski del sezone začeli z dvema prvoligaškima zmagama in utrdili drugo mesto na prvenstveni lestvici. Zdaj je po naporni evropski turneji po Švici in Nemčiji na sporedu dvojček izjemno pomembnih obračunov z Danci. "Danci imajo v svojih vrstah kar nekaj odličnih posameznikov. Obračun bo zelo zahteven, a verjamem, da s pravo igro lahko pariramo danskemu podprvaku," je bil kratek trener Trima Uroš Zorman.

V skupini D evropske lige vodi nemški Rhein-Neckar Löwen s 15 točkami, drugi Eurofarm Pelister ima devet točk, GOG osem, Kadetten Schaffhausen sedem, Trimo štiri, Grundfos Tatabanya pa je na zadnjem mestu in brez točk.