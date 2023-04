Slovenke odločno v boj za svetovno prvenstvo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je levji delež na poti do letošnjega svetovnega prvenstva med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem opravila pred dnevi v Chietiju. Po zmagi nad Italijo z 31:25 jo danes v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem čaka še povratna tekma, ki se bo pričela ob 17.30.

Kvalifikacije za SP, sreda, 12. april:

Današnji dvoboj na "ljubljanskem otoku" bo zaradi prevelike kakovostne razlike bolj ali manj formalnega značaja. Slovenke so bile v soboto tudi v odsotnosti svoje prve violine Ane Gros, ki bo danes bržkone nastopila, ter še nekaterih prvokategornic, kot so Elizabeth Omoregie, Tamare Mavsar in Barbare Lazović, za razred ali dva boljše od Italijank.

V kadru črnogorskega strokovnjaka na klopi slovenske izbrane vrste Dragana Adžića so v tej akciji številne mlade igralke, ki so že na prvem dvoboju na Apeninskem polotoku zvesto sledile izkušenim in na mnogih rokometnih bitkah dokazanim igralkam. "Na tekmo z Italijo gledamo kot na dvoboj s katerokoli reprezentanco. Nastopile bodo vse rokometašice, ki so pripravljene na igro, tako je bilo tudi na prvem srečanju. Nina Zulić, ki je na obračunu v Italiji dala vse od sebe in nam pomagala na poti do zmage, tokrat ne bo zaigrala. Manjkale bodo tudi Amra Pandžić, Erin Novak in Urša Zelnik. Barbara Lazović in Ana Gros sta se med našim gostovanjem pripravljali v Ljubljani in se po povratku pridružili treningom. Dekleta so, kot ste videli, na prvi tekmi s pravo energijo zagrabila izziv in brez številnih nosilk z evropskega prvenstva smo s takšnim pristopom vseeno pridobili ogromno. Poskušamo rasti kot kolektiv in širiti bazo igralk," je pred tekmo dejal Adžić.

Na današnji sosedski tekmi na Kodeljevem bo reprezentančno pot končala 36-letna vratarka Branka Zec, ki je kar 17 let branila barve slovenske izbrane vrste.