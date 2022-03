Slovenski rokometaši začenjajo pot proti SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes v Padovi igrala prvo tekmo pod mandatom novega selektorja Uroša Zormana. Kvalifikacijska tekma z Italijo za nastop na svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem 2023 se bo pričela ob 18.30.

Na današnji tekmi v Padski nižini ne bodo nastopili niti Darko Cingesar, Matic Grošelj in Uroš Miličević, ki se bodo izbrani vrsti znova pridružili ob četrtkovem povratku v Zrečah.

Povratna tekma se bo v nedeljo v celjskem Golovcu pričela ob 14.30, skupnega zmagovalca slovensko-italijanskega obračuna pa nato čakata še dve tekmi s Srbijo, ki bosta 13. in 16. aprila.

Zmagovalec aprilskih tekem se bo prebil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.