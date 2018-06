V živo: Slovenci sledijo Madžarom, a ne zmorejo do vodstva

Slovenska moška rokometna reprezentanca pravkar igra povratno kvalifikacijsko tekmo za SP, ki ga bosta prihodnje leto gostili Nemčija in Danska. Slovenci v Veszpremu poskušajo nadoknaditi zaostanek petih zadetkov s sobotne tekme, ko so v Kopru proti Madžarom izgubili s 24:29.

Slovenija se lahko na svoje deveto svetovno prvenstvo in četrto zaporedno uvrsti v primeru zmage s petimi zadetki, če doseže 30 golov ali več (v primeru rezultata 29:24 v korist Slovenije bi v Veszpremu gledali dva podaljška po pet minut), ali šestimi zadetki.



V četi Veselina Vujovića manjkajo poškodovani Matej Gaber, Nik Henigman, Niko Medved in Gregor Potočnik, nova igralca na Vujovićevem seznamu pa sta Matic Verdinek in vratar Rok Zaponšek. Prvi je v ekipi zamenjal Medveda, drugi pa presenetljivo vratarja Urha Kastelica.

Vujović je v vrata postavil debitanta Zaponška, ki je prvi strel ubranil, nato pa so bili Madžari bolj natančni. V prvih minutah so vodili z enim zadetkom, vmes pa ušli tudi na +3 (7:4, 8:5, 11:8). Slovenci so sosede ujeli pri 11:11, ko sta tri sedemmetrovke uspešno izvedla Vid Kavtičnik (dve) in Jure Dolenec (eno). Izbrani vrsti sta se na polčas odpravili ob izenačenju 12:12.



Če Slovencem, bronastim z zadnjega SP (Francija 2017), podvig ne bo uspel, bodo po petih letih prvič manjkali na velikem tekmovanju.

Kvalifikacije za SP, povratna tekma, Veszprem Sreda, 13. junij

Madžarska : Slovenija 12:12* (12:12) /29:24/



*tekma se je začela ob 19. uri //rezultat s prve tekme