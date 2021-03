Slovenci si lahko že danes zagotovijo vstopnico za OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v petek brez težav na kolena položila Alžirijo in na kvalifikacijskem turnirju naredila prvi korak proti letošnjim poletnim olimpijskim igram v Tokiu, že danes pa jo čaka veliko zahtevnejša naloga. V Berlinu se bo pomerila z zelo močno Nemčijo, njun dvoboj se bo pričel ob 15.35.

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so po pričakovanju odprli turnir v nemški prestolnici in proti najlažjimi tekmeci v Berlinu osvojili prvi točki. V primeru današnje zmaga nad Nemci bi se četrtič uvrstili na poletne olimpijske igre po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

Kvalifikacije za OI: 2. krog:

Sobota, 13. marec:

15.35 Nemčija - Slovenija

18.00 Švedska - Alžirija 3. krog:

Nedelja, 14. marec:

15.45 Alžirija - Nemčija

18.15 Švedska - Slovenija 1. krog:

Petek, 12. marec:

Nemčija : Švedska 25:25 (14:13)

Schiller 5, Kastening 4; Lagergren 7, Pellas 5



Slovenija : Alžirija 36:28 (17:11)

Gajić 6, Janc 5, Skube, Marguč in Zarabec po 4; Berkous 7, Ayoub 5