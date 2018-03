V živo: Slovenke lovijo prvo zmago

Kvalifikacije za EP, 3. krog

Slovenke so kvalifikacije odprle s porazom proti favoriziranim Dankam (22:28), nadaljevale pa z remijem proti Čehinjam (28:28). Pravkar se mudijo na Islandiji, ki je po dveh tekmah brez točke na zadnjem mestu, in lovijo prvo zmago v kvalifikacijah. V našem taboru so kljub kadrovskim težavam optimistični.

Kvalifikacije se odvijajo v sedmih skupinah. Na evropsko prvenstvo, kjer bo sodelovalo 16 izbranih vrst, bosta napredovali dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine in tretja najboljša. Francozinje so kot gostiteljice že uvrščene na prvenstvo.

Četrto tekmo kvalifikacij bodo varovanke Uroša Bregarja odigrale v nedeljo, ko bodo Islandke gostovale v Celju. Tekma se bo začela ob 17. uri.

Kvalifikacije za EP, 5. skupina, 3. krog Sreda, 21. marec

Islandija : Slovenija 7:6* (-:-) Češka : Danska 21:26 (14:15)

Lestvica 1. Danska 3 tekme – 6 točk

2. Češka 3 – 3

3. Slovenija 2 – 1

4. Islandija 2 – 0