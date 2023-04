Slovenke začenjajo boj za svetovno prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca to soboto ob 18.30 v Chietiju odigrala prvi dvoboj z Italijankami v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, to bo med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Povratna tekma bo v sredo, 12. aprila, v ljubljanski dvorani na Kodeljevem.

Kvalifikacije za SP, sobota, 8. april:

Reprezentanca se je v ponedeljek v ljubljanskih Stožicah zbrala na prvem treningu pred kvalifikacijskima tekmama, pred tem pa je v začetku marca odigrala dve pripravljalni tekmi s Slovakinjami.

"Pričakovanja so jasna. Vse si želimo uvrstitev na SP. Igramo z Italijo, vemo, da mogoče ni na takšni ravni kot mi, ampak ne smemo si privoščiti nobenega podcenjevanja," je dejala Nataša Ljepoja.

"Cilj je zagotovo uvrstitev na SP. Zelo pomembno bo, da se pripravimo na Italijo in da pravzaprav samo pokažemo svojo pravo igro, borbenost, to, kar nas je krasilo na zadnjem prvenstvu, in mislim, da bo rezultat pozitiven," pa je dodala Nina Zulić.

Nina Zulić Foto: Grega Valančič/Sportida

Varovanke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so na tekmah s Slovakinjami iztržile polovičen izkupiček, nastopile pa so v močno zdesetkani zasedbi brez številnih nosilk igre. Podobno bo tudi tokrat, saj med drugimi manjkata Elizabeth Omoregie in Tamara Mavsar, medtem ko ima težave s hrbtom kapetanka Ana Gros.

"Čakamo še nekaj zdravniških izvidov, da vidimo, na kakšni ravni smo in v kakšni zasedbi bomo lahko igrali. Od tistih, ki bodo lahko pomagale, nobena ne bo ostala v Ljubljani, saj moramo ne glede na to, ali igramo proti Italiji ali kakšni močnejši reprezentanci, spoštovati vsakega tekmeca in tako tudi pristopiti k tekmi," je v ponedeljek dejal Adžić.

Po sobotni tekmi in enodnevnem premoru zaradi velikonočnih praznikov se bodo slovenske rokometašice znova zbrale 10. aprila, čez dva dni pa jih v Ljubljani čaka še povratna tekma z Italijankami.