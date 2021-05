Slovenci v lov za prvim mestom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška reprezentanca se je že uvrstila na evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem 2022, danes pa jo čaka še zadnja tekma v tem kvalifikacijskem ciklusu. V kultni dvorani Golovec v Celju bo gostila Turčijo, njun dvoboj se bo začel ob 18. uri.

Slovenija je v začetku tega tedna v zaostali tekmi 2. kroga v Turčiji slavila s 30:22, le dva dni kasneje pa je na Poljskem doživela prvi poraz v skupini 5 in izgubila s 26:27.

Kljub temu si je že zagotovila svoj 13. nastop na evropskem prvenstvu, ki bo drugo leto med 13. in 30. januarjem v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem.

Kvalifikacije za EP 2022, 6. krog Nedelja, 2. maj:

18.00 Slovenija - Turčija