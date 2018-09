Koprčani v zadnjih petih minutah zapravili zmago proti Kadetten Schaffhausnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Kopra 2013 so iztržili zgolj remi na prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za pokal Evropske rokometne zveze. V zadnjih petih minutah so zapravili prednost štirih zadetkov in se s švicarsko ekipo Kadetten Schaffhausen razšli s 25:25 (14:15).

V kvalifikacijah za pokal Ehf nastopajo tri slovenska moštva. Koper 2013 in Gorenje Velenje sta pot začela že v prvem krogu, Riko Ribnica pa se bo tekmovanju pridružila oktobra. Kvalifikacije za skupinski del obsegajo tri kroge.

Koprčani so velik del možnosti za preboj v nadaljnje tekmovanje zapravili že v dvorani Bonifika. V prvem polčasu niso znali zaustaviti madžarskega reprezentanta Gaborja Csaszarja, ki je v tridesetih minutah dosegel osem zadetkov oziroma več kot polovico vseh Kadetten Schaffhausna, v nadaljevanju, ko so imeli vse niti igre v svojih rokah, pa so naredili nekaj katastrofalnih napak.

Pri vodstvu 25:21 v 54. minuti so imeli napad, ob tem, da vratarja gostov sploh ni bilo v golu. Toda žoga je Janezu Gučku spolzela iz rok in s tem očitno tudi zmaga. Švicarji so v preostalih šestih minutah dosegli štiri zadetke, hkrati pa svojo mrežo ohranili nedotaknjeno.

Povratna tekma v Švici bo naslednjo nedeljo ob 17. uri.

Zadetke za Koper 2013 so dosegli: Adam Bratković 8, Aleks Vlah 4, Žiga Smolnik 4, Tilen Sokolič 3, Jaka Moljk 2, Nino Grzentič 1, Grega Krečič 1, Nejc Poklar 1 in Janez Guček 1. Na drugi strani je Gabor Csaszar tekmo končal z dvanajstimi zadetki.