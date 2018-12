Komu prvi evropski naslov?

Današnja finalna tekma med Rusijo in Francijo bo zadnje dejanje letošnjega ženskega rokometnega evropskega prvenstva v Franciji. Rusko-francoski obračun za zlato kolajno se bo v pariški dvorani Bercy pričel ob 17.30, za bronasto odličje med Romunijo in Nizozemsko pa ob 14. uri.

Rusinje in Francozinje bodo danes naskakovale prvo zmago na evropskih prvenstvih. Izbranke ruskega selektorja Jevgenija Trefilova so bile na dosedanjih evropskih prvenstvih najbližje končni zmagi na Švedskem 2006, ko so v velikem finalu izgubile proti Norvežankam, Francozinje, ki so slavile na lanskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji, pa bodo prvič nastopile v velikem finalu. Pred tem so na zaključnih turnirjih na Danskem 2002 ter na Švedskem 2006 in 2016 osvojile odličja bronastega leska.

Rusinje in Francozinje so se že pomerile na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Nancyju so gostiteljice klonile s 23:26, večina rokometnih poznavalcev pa je prepričana, da bodo na današnjem dvoboju zmagale iz tekme v tekmo vse boljše izbranke francoskega selektorja Olivierja Krumbholza.

Finale:

17.30 Rusija - Francija



Tekma za 3. mesto:

14.00 Romunija - Nizozemska