Kdo bo novi selektor? Dirigentsko palico naj bi prevzel Šved.

Predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac je prejšnji teden na seji članov predsedstva sporočil, da bo novi selektor moške reprezentance imenovan v torek. Vodstvo RZS je 27. novembra pretrgalo pogodbo s Črnogorcem Veselinom Vujovićem, slab mesec pred začetkom evropskega prvenstva pa bo tako znan njegov naslednik.

Kot glavnega kandidata se v preteklih dneh omenja 46-letnega nekdanjega švedskega rokometaša Ljubomira Vranješa. Nekdanji rokometaš je s švedsko reprezentanco kot igralec osvojil sedem odličij, med drugim tudi srebro na olimpijskih igrah leta 2000 v Sidneyju. Svojo trenersko pot je začel leta 2010, ko se je usedel na klop Flensburga, s katerim je leta 2014 osvojil ligo prvakov, vodil je tudi izbrani vrsti Srbije in Madžarske, trenutno pa vodi ekipo švedskega Kristianstada.

Poleg Vranješa so med glavnimi kandidati za selektorski stolček Slovenije predvsem tuja imena, med drugim Carlos Ortega in Patric Canayer. Nekaj časa se je kot možno Vujovićevo zamenjavo omenjalo tudi Uroša Zormana, ki pa naj bi v reprezentanci ostal v vlogi pomočnika.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dozdajšnji selektorji Tone Tiselj (dve obdobji)

Miro Požun (dve obdobji)

Slavko Ivezič (dve obdobji)

Leopold Jeras

Matjaž Tominec

Niko Markovič

Tone Tiselj

Slavko Ivezič

Kasim Kamenica

Miro Požun

Zvonimir Serdarušić

Boris Denič

Veselin Vujović

Pred odhodom na Švedsko še na Koroškem in v Zasavju

Slovenska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu, ki bo med 10. in 26. januarjem v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, v prvem delu igrala v Göteborgu skupaj s Švedsko, Poljsko in Švico. Pred odhodom na evropsko prvenstvo pa se bo predstavila še na Koroškem in v Zasavju, kjer se bo pomerila s Severno Makedonijo in Črno goro.

Slovenska izbrana vrsta bo sicer priprave tradicionalno preživela v Zrečah. Na Štajerskem se bo zbrala v četrtek, 26. decembra. V švedski Göteborg, kjer bo v prvem delu evropskega prvenstva nastopala v skupini F, se bo podala v sredo, 8. januarja. Širši reprezentančni seznam za nastop na evropskem prvenstvu sta v obdobju iskanja novega selektorja sestavila dozdajšnji Vujovićev pomočnik Uroš Zorman in direktor reprezentance Uroš Mohorič.

Širši reprezentančni seznam za EP 2020: – vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover), Urh Kastelic (Göppingen) in Rok Zaponšek (Csurgo); – krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Matic Verdinek (Gorenje), Darko Cingesar (Aix) in Simon Razgor (Meškov Brest); – zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Sebastian Skube (Silkeborg), Gregor Potočnik (Csurgo), Miha Zarabec (Kiel), Staš Skube (Vardar Skopje), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock); – krožni napadalci: Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).

