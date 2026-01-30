Potem ko so v zadnjih dneh na prenatrpan urnik in slabe razmere na evropskem rokometnem prvenstvu opozarjali že v slovenskem taboru, je glasno nezadovoljstvo zdaj izrazil tudi hrvaški selektor Dagur Sigurdsson. Islandski strokovnjak na klopi Hrvaške je brez zadržkov udaril po Evropski rokometni zvezi (EHF) in ji očital, da ji za dobrobit rokometašev ni mar. "Zanje smo kot fast food. Ne zanima jih kakovost, ampak samo prodaja," je bil oster Sigurdsson.

Po prostem dnevu se evropsko prvenstvo danes nadaljuje brez Slovencev, ki so tekmovanje končali na osmem mestu. V Herningu se bosta ob 15. uri za peto mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, pomerili Portugalska in Švedska. Ob 17.45 sledi polfinalni obračun Nemčije in Hrvaške, ob 20.30 pa še dvoboj Danske in Islandije za drugo finalno vstopnico.

A bolj kot dogajanje na igrišču v teh dneh duhove buri tisto ob njem. Na organizacijske zaplete so pred dnevi opozorili že v slovenskem taboru, kjer sta bila zelo neposredna selektor Uroš Zorman in kapetan Blaž Janc, sinoči pa je svojo plat zgodbe predstavil še hrvaški selektor Dagur Sigurdsson.

Foto: RZS

Hrvate so preselili v oddaljeni Silkeborg

Kritičen je bil do natrpanega urnika, kjer so igralci v 12 dneh in po sedmih odigranih tekmah imeli le dva dneva premora, dodatno pa ga je razjezila odločitev EHF, ki je hrvaško reprezentanco tik pred koncem drugega dela prvenstva preselila iz Herninga, kjer potekajo tekme, v približno 40 kilometrov oddaljeni Silkeborg, kjer bo ekipa nastanjena.

Za spremembo so Hrvati izvedeli v sredo zvečer po tekmi z Madžarsko. Po poročanju Nove TV so rokometaši pričakovali, da bodo, tako kot druge reprezentance, spali v Herningu, nato pa jih je nepričakovano doletela selitev.

"Nenadoma so jim sporočili, da morajo v Silkeborg, ki sploh ni na poti v Herning. Ko prideš do Herninga, te čaka še dodatnih 40 ali 50 minut vožnje. Ko je Dagur Sigurdsson izvedel za to, je resnično ponorel. Ljudje okoli njega pravijo, da ga še nikoli niso videli tako jeznega," je v Dnevniku Nove TV povedal novinar Ivan Forjan.

Oster odziv hrvaškega selektorja

Sigurdsson je nezadovoljstvo jasno in brez olepševanja izrazil tudi na novinarski konferenci, kjer je ostro kritiziral organizacijo prvenstva.

"Nisem mogel izvesti treninga z ekipo. To je dokaz, da EHF ne skrbi za igralce in ekipe. Zanje smo kot 'fast-food' (hitra hrana, op. a.). Ne zanima jih kakovost, ampak samo prodaja. Naredijo dober šov in dobro tiskovno konferenco. Ni pomembno, da smo imeli štiri ure vožnje iz Malmöja. Tam smo igrali skupinski del in imeli dva dni manj za sedem tekem. Kdor kaj ve o športu, ve, da je to za igralce preveč," je bil neposreden islandski strateg. Organizatorjem je očital, da so jih na avtobus poslali kot "kup zamrznjene perutnine".

Na družbenih omrežjih se je včeraj širila fotografija, na kateri izčrpani rokometaši na avtobusu spijo kar na tleh.

Ovo je slika i prilika organizacije Eura. Naši reprezentativci umjesto u Herning, smješteni su u 40 km udaljeni Silkeborg. Svi ostali polufinalisti smješteni su u Herningu. Dečki su igrali DVA dana ZAREDOM, i jutros se 5 sati vozili busom. Iscrpljeni spavali na podu. Sramota. pic.twitter.com/Rxawc9cF8E — Ivan Forjan (@ForjanNovaTV) January 29, 2026

EHF: Razpored je bil oblikovan že pred začetkom prvenstva

Na očitke so se pri EHF odzvali s pisnim sporočilom za javnost, poroča hrvaški portal 24.sata. V njem so zapisali, da se zavedajo zahtevnosti razporeda, a poudarili, da so urniki dogovorjeni že dolgo pred začetkom prvenstva.

"Evropska rokometna zveza upošteva kritike glede tekmovalnega razporeda. Razpored se oblikuje v sodelovanju med organizatorji in EHF precej pred začetkom prvenstva. Zavedamo se, da imajo reprezentance, ki prihajajo iz Malmöja, zahtevnejše pogoje. Vendar so se tudi na prejšnjih prvenstvih ekipe srečevale s podobnimi razporedi, na primer na EHF EURU 2018 na Hrvaškem," so zapisali pri EHF.

Preberite še: