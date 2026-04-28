Gostitelj Koper na žrebu polfinala ženskega rokometnega pokala dobil Krim

Branilec naslova in serijski zmagovalec Krim OTP Group Mercator in Koper ter Ljubljana in Mlinotest Ajdovščina sta para polfinala ženskega rokometnega pokala, ki bo 8. in 9. maja na Bonifiki v Kopru. Žreb na sedežu Rokometne zveze Slovenije v Ljubljani je opravil selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman.

Vse tri preostale ekipe so si želele na prvi tekmi izogniti Krimovkam. "Krim je že vsa leta samostojne Slovenije favorit za naslov. Ampak daleč od tega, da dobiš pokal kar v roke. Obe tekmi bomo morali zmagati. Za nami je dolga sezona, kar se pozna. Cilji so jasni," je po žrebu povedal trener Krima Žiga Novak.

"Vsi vemo, kaj se od nas želi. Vsaka ekipa nam bo skušala nuditi kar najboljši odpor. Bomo pa skušale dokazati to, kar se od nas pričakuje. Konec koncev imamo ekipo, ki igra v ligi prvakov," je bila jasna kapetanka Krima Tamara Mavsar.

V sezoni 2023/24 je bil prvič v pokalu najboljši Mlinotest. Slednjega je v lanskem finalu na Kodeljevem v Ljubljani Krim ugnal s 36:24. Krimovke bodo lovile trideseto lovoriko, do nje se je poleg Ajdovk doslej dokopala le še ljubljanska Olimpija, dvakrat v sezonah 1991/92 in 1997/98.

Vse ostale sodelujoče ekipe na letošnjem zaključnem turnirju četverice si želijo osvojiti medaljo. "Cilj je medalja, želja pa osvojitev pokalnega naslova. Veseli smo nekoliko zaradi žreba, ki nam ni kot prvega tekmeca dodelil Krima," je izpostavil trener Mlinotesta Jan Žbogar.

Trener Ljubljane Jernej Rantah je ocenil, da so bile njegove varovanke manjše presenečenje že v ligaškem delu prvenstva, uspel jim je tudi preboj na zaključni turnir pokala. "Nanj se bomo skušali dobro pripraviti in kar najbolje boriti."

Roka selektorja Zormana je pri izboru kroglic najmanj sreče prinesla koprski zasedbi. "Nismo se nadejali takoj na startu Krima, a si želimo odigrati dobro tekmo proti tako močni zasedbi. V tej sezoni smo z mlado ekipo že prikazali dobre nastope," je ocenil trener Koprčank Željko Zirdum.

Kot zadnje so si letos polfinale pokala priigrale igralke Ljubljane, ki so 19. marca v Gornji Radgoni Millennium ugnale s 33:30. Že prej je bil Koper v četrtfinalu boljši od Ptuja s 36:35, Krim je nadigral Velenje z 38:22, Mlinotest pa je izločil Krko s 30:24.

Zaključni turnir rokometnega pokala, ženske (Koper, 8. in 9. maja):

- polfinalna para:

Krim OTP Group Mercator - Koper

Ljubljana - Mlinotest Ajdovščina

