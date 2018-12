Gorenje gostuje v Kopru, v nedeljo derbi vodilnih ekip

Rokometni klubi v ligi NLB bodo v soboto in nedeljo odigrali tekme 15. kroga in s tem zaključili s tekmovanjem v tem koledarskem letu. V soboto bo Maribor gostil Loko, Hrastnik bo gostoval v Novem mestu pri Krki, Ormož se bo srečal z zadnjeuvrščeno Ivančno Gorico, Dobova bo pričakala Trebanjce, v Kopru se bo odvil derbi med domačini in Gorenjem. V nedeljo bo na sporedu še obračun vodilnih klubov Celja in Ribnice.