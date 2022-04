Gorenje do zmage na generalki pred pomembno evropsko tekmo

Rokometaši Gorenja so v generalki za torkovo prvo četrtfinalno tekmo v evropski ligi proti portugalski Benfici v slovenski prestolnici dosegli 16. zmago v ligi NLB. LL Grosist Slovan s so premagali s 30:24 (12:9).

Velenjčani so z zmago zadržali tretje mesto na lestvici, saj so drugouvrščeni Trebanjci v tem krogu osvojili obe točki v Ribnici. Bilo je 32:30 (18:11).. Rokometaši Kopra pa so premagali Sviš Ivančno Gorico s 30:29 (13:12).

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so postopoma lomili odpor Ljubljančanov. V končnici prvega polčasa so si priigrali prednost štirih golov (11:7 in 12:8), v začetku drugega po močno povečali frekvenco svojih obratov in v 35. minuti povedli z 18:11. V nadaljevanju niso popustili, sredi polčasa so povedli s 23:13 in jasno je bilo, da bo zmaga odšla v Šaleško dolino.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Kenan Pajt z osmimi in Matic Verdenik s petimi goli, v ljubljanski pa Žiga Stopar in Patrik Martinović. Oba sta dosegla po pet zadetkov.

Liga NLB, 22. krog:



Petek, 22. april:

Riko Ribnica - Trimo Trebnje 30:32 (11:18)

LL Grosist Slovan - Gorenje Velenje 24:30 (9:12)

Koper - Sviš Ivančna Gorica 30:29 (13:12)



Sobota, 23. april:

19.00 Urbanscape Loka - Ljubljana

19.00 Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec 2011

19.00 Jeruzalem Ormož - Dobova

19.00 Herz Šmartno - Maribor Branik



Lestvica:



1. Celje Pivovarna Laško 21 tekem - 41 točk

2. Trimo Trebnje 20 - 35

3. Gorenje Velenje 21 - 33

4. Riko Ribnica 22 - 26

5. Urbanscape Loka 21 - 24

6. Koper 22 - 23

7. Slovenj Gradec 2011 21 - 23

8. Maribor Branik 21 - 19

9. LL Grosist Slovan 21 - 17

10. Dobova 21 - 16

11. Jeruzalem Ormož 20 - 16

12. Sviš Ivančna Gorica 22 - 10

13. Ljubljana 20 - 6

14. Herz Šmartno 21 - 5