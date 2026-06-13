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Avtor:
STA

Sobota,
13. 6. 2026,
12.36

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EHF evropsko prvenstvo Rokometna liga prvakov

Sobota, 13. 6. 2026, 12.36

1 ura, 2 minuti

Francija in Belgija bosta gostili žensko rokometno EP 2030

Avtor:
STA

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Ženska rokometna reprezentanca Slovenije | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francija in Belgija bosta leta 2030 skupaj gostili žensko rokometno evropsko prvenstvo, je danes sporočila francoska rokometna zveza. Organizacijo EP 2030 so pri Evropski rokometni zvezi EHF potrdili ob robu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu.

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"Po moškem svetovnem prvenstvu leta 2029, ki ga bomo organizirali skupaj z Nemčijo, in moškem EP 2032, ki ga bosta prav tako gostili Francija in Nemčija, je francoska zveza znova dokazala vodilno vlogo v evropski in svetovni rokometni krajini," so pri francoski zvezi zapisali po potrditvi ženskega EP 2030.

Katera mesta bodo gostila tekme EP 2030, bodo objavili naknadno, pa so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Letos bodo žensko EP gostile Češka, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija, leta 2028 pa Danska, Norveška in Švedska.

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