Rusinje razbile Danke in postale prve polfinalistke

Rusinje so zanesljivo odpravile Danke in se uvrstile v polfinale. Z devetimi zadetki je blestela Anna Vyakhireva. Foto: Getty Images

Na evropskem prvenstvu za ženske je v polnem teku boj za polfinalne vstopnice. Na prvi ponedeljkovi tekmi so olimpijske prvakinje Rusinje z 32:21 premagale Danke in si kot prve zagotovile polfinalno vstopnico. Z devetimi zadetki iz devetih poskusov je blestela Anna Vyakhireva. Na drugi tekmi se bodo pomerile rokometašice Srbije in Črne gore.