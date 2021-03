Velenjčani lovijo polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so minulo soboto odigrali prvo tekmo četrtfinala evropskega pokala. Na parketu HC Robe Zubri so se pomerili v okrnjeni zasedbi in si z odlično igro v drugem polčasu priborili pet zadetkov prednosti za naslednji obračun, ki jih čaka v danes na domačih tleh.