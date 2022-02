Velenjčani na novi pomembni preizkušnji

Na prvi tekmi teh dveh ekip, so morali Velenjčani premoč priznati špancem, ki so na domačem igrišču slavili z rezultatom 31:26. Ekipa La Rioje se trenutno s petimi točkami nahaja na četrtem mestu lestvice skupine C, črno-rumeni se z dvema točkama manj nahajajo na petem.

"Ta tekma je za naš preboj iz skupine zelo pomembna. Na vsako tekmo gremo z željo po zmagi in tako bo tudi tokrat. La Rioja je zelo dober čvrst nasprotnik in pričakujemo težko tekmo od začetka do konca. Z dobro obrambo in našo kombinatorno igro v napadu lahko dosežemo naš cilj," je pred tekmo dejal velenjski rokometaš Tilen Sokolič.