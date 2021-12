Velenjčani še zadnjič v tem koledarskem letu

Varovanci Zorana Jovičića so do zdaj zbrali tri točke. Zmage so se veselili v domači dvorani proti hrvaškim Našicam, točko pa so iztržili v francoskem Aixu, kjer je Tilen Sokolič z zadetkom s črte sedmih metrov omogočil veselje svoji ekipi.

"Nadaljujemo z napornim ritmom tekem. Čaka nas še zadnja evropska tekma v letošnjem letu proti ekipi Sävehofa. Na tekmeca se bomo dobro pripravili, na igrišču pa dali vse od sebe. Gledalce vabim da se nam pridružijo in nam pomagajo do nove zmage," je pred tekmo dejal rokometaš Gorenja, Peter Šiško.