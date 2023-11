Velenjčani pred tretjo evropsko preizkušnjo

"Pred nami je nova evropska preizkušnja in za nas zelo pomembna tekma z ekipo, ki je zelo izkušena. Naša želja je, da izkoristimo našo mladost, igramo našo hitro in agresivno igro. Vem, da bodo fantje dali svoj maksimum, to tudi vsi od njih pričakujemo. Če bosta želja in borba na mestu, se nadejamo dobrega rezultata," je dejal trener Velenjčanov Zoran Jovičić.

Njegov varovanec Branko Predović pa je dodal: "Nadaljujemo naporen ritem in v torek nas čaka nova evropska tekma. Časa za priprave nismo imeli veliko, saj smo v soboto odigrali tekmo državnega prvenstva. Ta dva dni smo izkoristili za maksimalno pripravo, saj si želimo priti do nove zmage v evropski ligi."

Velenjčani so novembra doživeli pokalni poraz proti Trimu iz Trebnjega, v prvenstvu pa so igrali neodločeno s sosedi iz Slovenj Gradca. Evropsko ligo v skupini C pa so ose odprle z zmago proti švicarskemu Winterthurju, nato pa so na Švedskem izgubile proti Sävehofu.

Njihov torkov nasprotnik se je v evropsko ligo uvrstil po najboljši sezoni v zgodovini kluba in drugem mestu v španski ligi. Španska zasedba temelji na doma vzgojenih igralcih, na seznamu pa se najdejo tudi igralci iz Argentine, Brazilije in Portugalske, so sporočili iz velenjskega kluba. Španci so si za cilj zadali preboj iz skupine, a so najprej doma izgubili proti Sävehofu, nato pa še na gostovanju pri Winterthurju.

Evropska liga, 3. krog:

Torek, 14. november:

Lestvica:

