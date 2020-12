Kdo v polfinale evropskega prvenstva?

Danes bodo na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske znane vse polfinalistke. Do zdaj so si mesto med najboljšimi štirimi ekipami priigrale le rokometašice Norveške. V skupini I bodo za napredovanje obračunale Rusija, Francija in Danska, v skupini II pa bosta za drugo mesto obračunali ekipi Nemčije in Hrvaške, pri čemer Hrvaticam za uvrstitev med najboljše štiri ekipe prvenstva zadošča že poraz z golom razlike.