V živo: še naprej izjemen boj Slovenk, ki ne popuščajo!

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina B (Celje), 1. krog Petek, 4. november:

Danska : Slovenija 22:21* (15:14) *tekma se je začela ob 18.00

Slovenke so tekmo pred približno 3.500 navijači v dvorani Zlatorog odprle visoko motivirane, zaradi izjemno agresivne obrambe pa je bila že v prvi minuti izključena Nina Zulić. Danke so nato z igralko več hitro povedle z 1:0, a je na drugi strani prvi gol za Slovenijo dosegla kapetanka Ana Gros. Gostje so nato po dveh dobrih obrambah povedle s 3:1, vendar so varovanke Dragana Adžića hitro odgovorile in izenačile na 3:3. Sledila je igra gol za golom, v kateri sta obe reprezentanci blesteli predvsem v domiselnih rešitvah v napadu. V 12. minuti je Slovenija po zadetku Alje Varagić prvič na tekmi povedla (7:6), Varagićeva pa je v naslednjem napadu zadela še za 8:6.

Slovenke so tudi v nadaljevanju prvega polčasa bile hud boj z nasprotnicami, ki so v zaključku prvega dela izkoristile nekaj napak gostiteljic, in prešle v vodstvo s 15:13, ob koncu prvega polčasa pa so Danke vodile s 15:14. Ana Gros je v prvih 30 minutah dosegla šest zadetkov, Elizabeth Omoregie je dodala tri, slovenski vratarki Maja Vojnovič in Amra Pandžić pa sta med drugim v prvem polčasu ustavili vsaka po en strel iz sedmih metrov.

Slovenija : Danska, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Primarni cilj slovenske reprezentance na domačem zaključnem turnirju je preboj v drugi del tekmovanja. Vanj se bodo uvrstile tri najboljše izbrane vrste iz skupine B, medtem ko bo zadnjeuvrščena reprezentanca končala nastope. Prve tekmice varovank črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića bodo Danke, ki so do zdaj trikrat zmagale na evropskih prvenstvih v letih 1994, 1996 in 2002.

Danke so v generalki za prvo evropsko prvenstvo v treh državah dvakrat za gol izgubile proti Norvežankam in Nizozemkam na tako imenovani zlati ligi v norveškem Stavangerju, medtem ko so slovenske rokometašice dvakrat klonile pred Hrvaticami. Obe tekmi sta bili v Laškem, na prvem dvoboju so izgubile s 24:27, na drugem pa z 22:23.

Na letošnjem zaključnem turnirju stare celine nastopa 16 reprezentanc. Poleg slovenske skupine B v Celju se bodo v skupini A v Ljubljani pomerile Norveška, Madžarska, Hrvaška in Švica, v skupini C v Skopju Francija, Nizozemska, Severna Makedonija in Romunija, v skupini D v Podgorici pa Poljska, Črna gora, Nemčija in Španija.

V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupine A in B ter C in D. Glavni del tekmovanja bo med 10. in 16. novembrom v ljubljanski dvorani Stožice, kjer bodo nastopile reprezentance iz skupin A in B, ter skopski dvorani Boris Trajkovski, kjer bodo tekmovale izbrane vrste iz skupin C in D. Obe polfinalni tekmi ter tekme za peto, tretje in prvo mesto bodo med 18. in 20. novembrom v Ljubljani.