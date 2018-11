Slovenske rokometašice izgubile uvodno tekmo EP

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros z osmimi goli. Tamara Mavsar je prispevala sedem, Tjaša Stanko pa pet zadetkov. Vratarka Branka Zec je zbrala devet obramb.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so doživele poraz na svoji premierni tekmi na letošnjem zaključnem turnirju v Franciji. Rokometno mero so jim vzele izjemno kakovostne Črnogorke, ki so uveljavile vse svoje prednosti in proti srčnim Slovenkam osvojile prvi par točk v skupini B.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenke čakata še težji preizkušnji

Slovenke po dnevu premora v tukajšnji dvorani Jean Weille v Nancyju čakata še težji preizkušnji. Najprej se bodo v nedeljo, 2. decembra, ob 15. uri pomerile s Francozinjami, lanskimi svetovnimi prvakinjami iz Nemčije, ki so na četrtkovi otvoritveni tekmi evropskega prvenstva izgubile proti Rusinjam s 23:26, v torek, 4. decembra, pa jih čaka še obračun z zadnjimi zmagovalkami olimpijskega turnirja v Rio de Janeiru 2016 - Rusinjami.

Slovenke so na najboljši možni način odprle svoj prvi dvoboj v Nancyju. Primanjkljaj v višini in moči so nadomestile s srčnostjo in preudarno igro v napadu, tudi obramba je bila na zelo visoki ravni. Do 12. minute so bile povsem enakovredne uveljavljenim tekmicam iz Črne gore (4:4), nato pa so se v njihovi igri začele pojavljati prve razpoke. Nekaj je temu prispevala izjemno groba črnogorska obramba na meji dvominutne izključitve, a tudi prve menjave v slovenski ekipi. Igralke s klopi niso mogle slediti ostremu ritmu dobro podkovanih črnogorskih igralk, v 18. minuti so prvič na dvoboju zaostale za štiri gole (6:10).

Po Bregarjevi minuti odmora se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, njegove izbranke nikakor niso zmogle nadoknaditi zaostanka v golih, najvišji primanjkljaj pa so si priigrale prav ob odhodu na veliki odmor, ko so zaostale za šest golov (12:18).

Kapetanko Ano Gros in soigralke v petek čaka pomembna tekma proti Črni gori. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenke so drugo polovico tekme odprle na najboljši možni način in v uvodnih petih minutah in pol naredile delni izid 5:1 ter prisilile švedskega strokovnjaka na črnogorski klopi Pera Johanssona, da je vzel minuto odmora. Po zaslugi učinkovite igre prve zvezdnice slovenske reprezentance Ane Gros, pa tudi nekaterih obramb v prvem polčasu povsem "nevidne" vratarke Branke Zec, so se povsem približale tekmicam in znižale na 17:19, po črnogorskem delnem izidu 2:0 pa je enominutni premor zahteval tudi Bregar.

Njegove varovanke navkljub trudu in želji niso ogrozile Črnogork, nekajkrat so se jim približale na tri gole (19:22, 20:23, in 23:26), bližje pa niso zmogle. Tekmice so bile vselej za korak pred njimi, po slovenskem zaostanku 25:32 v 52. minuti pa je bilo jasno, da bodo doživele prvi poraz na letošnjem evropskem prvenstvu.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros z osmimi goli. Tamara Mavsar je prispevala sedem, Tjaša Stanko in Aneja Beganović pa po pet zadetkov. Vratarka Branka Zec je zbrala devet obramb.

Tekmovanje poteka v petih francoskih mestih (Nantes, Brest, Nancy, Montbeliard in Pariz). V skupini A v Nantesu so Danska, Srbija, Švedska in Poljska, v skupini C v Montbeliardu Madžarska, Španija, Nizozemska in Hrvaška, v skupini D v Brestu pa Norveška, Romunija, Nemčija in Češka.

* Dvorana Jean Weille, sodnici: Nastase in Raluca Stancu (obe Romunija).

* Črna gora: Rajčić 1, Nenezić, Radičević 7, Jauković 6 (1), A. Bulatović 1, Klikovac, Ujkić, Premović, K. Bulatović 2 (1), Brnović 5, Pavičević, Ramusović 2, Mehmedović 4, Despotović 3, Raičević 4, Grbić 1.

* Slovenija: Zec, Vojnović, Gros 8 (3), Krajnc, Žabjek, Stanko 5, Abina, Barič, Mavsar 7 (3), Ferfolja 3, Zulić 3, Pišek, Vučko, Krhlikar, Beganović 5, Amon 1.

* Sedemmetrovke: Črna gora 3 (2), Slovenija 6 (6).

* Izključite: Črna gora 12, Slovenija 4 minute.

* Rdeči karton: /.

V drugi del tekmovanja, ki bo v Nantesu in Nancyju, se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin (slovenska se križa s skupino A), odločilne tekme bodo v Parizu v sloviti dvorani Bercy.

Slovenke se bodo v prvem delu tekmovanja pomerile še z Rusijo, aktualnimi olimpijskimi prvakinjami, ter svetovnimi prvakinjami iz Francije, ki bodo deležne bučne podpore domačih navijačev. Z ugodnim razpletom proti Črni gori bi Slovenke pred drugima tekmama lahko lažje dihale.

Slovenska reprezentanca za EP: Vratarki: Maja Vojnović (Krim Mercator), Branka Zec (Frisch auf Göpppingen);

Krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Tamara Mavsar (vse Krim Mercator), Jasmina Pišek (Z'Dežele);

Zunanje igralke: Ana Abina (Krka), Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Lea Krajnc (Zagorje), Teja Ferfolja (PAOK), Ana Gros (Brest);

Krožni napadalki: Taja Čajko (Mlinotest Ajdovščina), Lina Krhlikar (Göpppingen), Aneja Beganović (Krim Mercator).

V drugi del po tri reprezentance Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine po štiri. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, ki bodo nato razdeljene v dve skupini po šest. Slovenska skupina B se bo v drugem delu prvenstva premešala s skupino A, v kateri bodo v prvem delu nastopile Danska, Srbija, Švedska in Poljska. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.

Slovenske tekme, evropsko rokometno prvenstvo, Francija (30. november-16. december) 1. kolo, petek, 30. novembra

Črna gora - Slovenija 36:32 2. kolo, nedelja, 2. decembra

15.00: Slovenija - Francija 3. kolo, torek, 4. decembra

18.00: Rusija - Slovenija

