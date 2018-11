Rusinje pokvarile otvoritev evropskega prvenstva v Franciji

V ruski izbrani vrsti je bila najbolj učinkovita Darija Dmitrova z osmimi goli, Darija Samohina je prispevala sedem zadetkov. Pri svetovnih prvakinjah iz Francije je Orlane Kanor dosegla šest zadetkov.

Zadetek Rusinj, ki je dokončno odločil obračun v Nancyju:

Tekmovanje bo potekalo v petih francoskih mestih (Nantes, Brest, Nancy, Montbeliard in Pariz). V skupini A v Nantesu so Danska, Srbija, Švedska in Poljska, v skupini C v Montbeliardu Madžarska, Španija, Nizozemska in Hrvaška, v skupini D v Brestu pa Norveška, Romunija, Nemčija in Češka. V drugi del tekmovanja, ki bo v Nantesu in Nancyju, se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin (slovenska se križa s skupino A), odločilne tekme bodo v Parizu v sloviti dvorani Bercy.

Začenjajo tekmice Slovenk, te v petek nad Črno goro

Slovenija bo prvo tekmo na evropskem prvenstvu odigrala v petek, ko ji bo nasproti stala reprezentanca Črne gore, ki je na papirju najlažji nasprotnik. Slovenke se bodo v prvem delu pomerile še z aktualnimi olimpijskimi prvakinjami Rusinjami in svetovnimi prvakinjami Francozinjami, ki odpirajo prvenstvo. Z ugodnim razpletom proti Črni gori bi Slovenke pred drugima tekmama lahko lažje dihale.

Kapetanko Ano Gros in soigralke v petek čaka pomembna tekma proti Črni gori. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Vse tri reprezentance so vrhunske. Mislim, da favorita v skupini ni. Mogoče imajo rahlo prednost Francozinje, ker igrajo doma, drugače pa so vse tri reprezentance zelo kakovostne. Za seboj imamo zelo dobro svetovno prvenstvo in kvalifikacije, je pa res, da so na papirju tokrat vsi močnejši od nas in imajo večjo bazo kakovostnejših igralk. Želim si, da bi se dekleta borila in da bi bila Slovenija na nas ponosna, nam pa zagotovo ne bo lahko. Iskali bomo priložnost za uspeh, želimo pokazati dobre predstave," pravi slovenski selektor Uroš Bregar.

Selektor Uroš Bregar upa, da bodo njegove varovanke tudi na tem prvenstvu presenetile katero od reprezentanc. Foto: Grega Valančič/Sportida

EP, 1. dan

Slovenska reprezentanca za EP: Vratarki: Maja Vojnović (Krim Mercator), Branka Zec (Frisch auf Göpppingen);

Krilne igralke: Ines Amon, Polona Barič, Tamara Mavsar (vse Krim Mercator), Jasmina Pišek (Z'Dežele);

Zunanje igralke: Ana Abina (Krka), Tjaša Stanko, Hana Vučko, Nina Zulić, Nina Žabjek (vse Krim Mercator), Lea Krajnc (Zagorje), Teja Ferfolja (PAOK), Ana Gros (Brest);

Krožni napadalki: Taja Čajko (Mlinotest Ajdovščina), Lina Krhlikar (Göpppingen), Aneja Beganović (Krim Mercator).

V drugi del po tri reprezentance Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine po štiri. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, ki bodo nato razdeljene v dve skupini po šest. Slovenska skupina B se bo v drugem delu prvenstva premešala s skupino A, v kateri bodo v prvem delu nastopile Danska, Srbija, Švedska in Poljska. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.

Naslov branijo Norvežanke, ki so na evropskem prestolu stale že sedemkrat. Foto: Reuters

Norveška prevlada

Največ evropskih naslovov so si do zdaj priigrale Norvežanke, ki branijo evropsko krono iz leta 2016, ko so na Švedskem v boju za sedmi naslov v tesni tekmi za zadetek premagale Nizozemke, tretje so bile Francozinje. Trikrat so na EP slavile Danke, po enkrat pa Madžarke in Črnogorke.

Slovenske tekme, evropsko rokometno prvenstvo, Francija (30. november-16. december) 1. kolo, petek, 30. novembra

21.00: Črna gora - Slovenija 2. kolo, nedelja, 2. decembra

15.00: Slovenija - Francija 3. kolo, torek, 4. decembra

18.00: Rusija - Slovenija

