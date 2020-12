Slovenke pred novo misijo (ne)mogoče

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je evropsko prvenstvo v Herningu v petek odprla s porazom proti močni Danski s 23:30, danes pa jo čaka še močnejša Francija. Obračun med Slovenijo in branilko naslova iz leta 2018 se bo pričel ob 18.15, druga tekma v skupini A med Dansko in Črno goro pa ob 20.30.

Francozinje na Danskem branijo evropski naslov, ki so ga leta 2018 osvojila na domačih tleh. Tudi tedaj jim je v prvem delu sklepnega turnirja nasproti stala Slovenija, ki je morala priznati premoč z 21:30. Slovenke je pokopal slab uvod, saj so šele v 13. minuti dosegle prvi zadetek za 1:5, do odhoda na glavni odmor pa se je zaostanek povzpel na visokih devet golov (8:17).

V primerjavi s tedanjo zasedbo je Francija zamenjala šest igralk. Ena izmed tistih, ki manjka, je zvezdnica Allison Pineau. Srednja zunanja igralka, ki je bila leta 2009 izbrana za najboljšo igralko na svetu in ima v lasti šest medalj z največjih tekmovanj, je poškodovana. Šesterico novink tvori tudi Oceane Sercien Ugolin, ki je ljubiteljem slovenskega rokometa dobro znana, saj v tej sezoni brani barve Krima Mercatorja.

"Najbolj pomembno bo sicer, da dvignemo raven naše obrambe in da večkrat njihove napade prekinemo s prekrški. To bo ključ do uspeha," je prepričan Bregar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Četa Uroša Bregarja je sicer nastop med evropsko elito začela s porazom proti gostiteljici Danski. Ta je bila na petkovem uvodnem preizkusu boljša s 30:23. "V primerjavi s prvo tekmo moramo proti Francozinjam popraviti našo igro v napadu in da bomo situacije, ki si jih ustvarimo, znali izkoristiti. Ob tem ne smemo izgubiti toliko žog. Najbolj pomembno bo sicer, da dvignemo raven naše obrambe in da večkrat njihove napade prekinemo s prekrški. To bo ključ do uspeha," je prepričan Bregar.