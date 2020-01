Hrvati po pravem maratonu kot prvi v finale! #video

Norveška : Hrvaška 28:29 (23:23, 10:12)

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa bodo v švedski prestolnici naskakovali svojo najboljšo uvrstitev na velikih tekmovanjih. To so naši rokometaši do zdaj dosegli na domačem evropskem prvenstvu 2004, ko so osvojili srebrno kolajno, nič manjšega leska ni imel bron s svetovnega prvenstva v Franciji 2017.

Pred odhodom v Skandinavijo je bila prioriteta slovenskih rokometašev preboj na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu. Zdaj imajo celo možnost, da si v primeru končnega zmagoslavja neposredno izborijo pot v deželo vzhajajočega sonca, v primeru osvojene kolajne pa tudi vozovnico za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Egiptu.

Hrvati ali Norvežani?

V prvem polfinalu se merita Hrvaška in Norveška. Tekmo so bolje odprli Skandinavci, ki so povedli s s 4:3, nato pa je sledila hrvaška serija 4:1 in kavboji so povedli za dva (7:5). Na krilih odličnega Marina Marića, ki je v prvem polčasu dosegel kar pet zadetkov, in vratarja Marina Šege so povedli tudi za tri (9:6), na odmor pa so odšli s prednostjo dveh zadetkov (12:10).

Hrvati so dobro vstopili tudi v drugi del. Pri vodstvu s 15:12 so imeli tudi protinapad za vodstvo s štirimi zadetki prednosti, a je norveški vratar Torbjoern Sittrup Bergerud Igorju Karačiću ubranil stoodstotno priložnost. Kazen je sledila. Norvežani so dosegli tri zadetke zapored in izenačili na 15:15.

Hrvati so prvi polčas dobili z 12:10. Foto: Getty Images

Zadnjih 20 minuti smo spremljali izenačeno srečanje, kjer sta si ekipi izmenjavali v vodstvu. Pri izidu 21:21 je ponovno sam proti norveškim vratom stekel Karačić, a spet je bil uspešnejši Bergerud. Hrvate vseeno to ni zmedlo in na krilih Domagoja Duvnjaka in dveh ubranjenih sedemmetrovkah rezervnega vratarja Mateja Ašanina spet povedli s 23:22, prednosti pa jim ni uspelo zadržati, saj je 27 sekund pred koncem Norvežane priključil Magnus Joendal. Hrvati so imeli še napad za zmago, a so ga zapravili in tekma se je zapeljala v podaljšek.

V prvih petih minutah smo videli le dva zadetka, po enega na vsaki strani. Zadela sta Duvnjak in Sagosen (24:24). Tudi v drugih petih minutah ni bilo kaj dosti več zadetkov. Norvežani so minuto pred koncem napadali za vodstvo s 27:25, a so se Hrvati ubranili, Marić pa je nekaj sekund pred koncem izsilil sedemmetrovko, ki jo je že po izteku časa izkoristil Duvnjak. Na sporedu je nov podaljšek dvakrat po pet minut.

EP v rokometu, polfinale:

