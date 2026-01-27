Konec sanj o medalji, Hrvati tokrat premočni

Slovenska moška rokometna reprezentanco je na tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva v švedskem Malmöju lovila nujno zmago, a morala Hrvaški priznati poraz s 25:29, ki je četo Uroša Zormana najbrž že dokončno izločil iz boja za medalje. Za napredovanje v polfinale zdaj namreč ostaja le še neznatna teoretična možnost. Jutri Slovence čaka še spopad z Islandijo, ki je danes remizirala s Švico (38:38).

Slovenija je imela po petkovem porazu proti Švedom in nedeljski zmagi proti Madžarom škarje in platno v svojih rokah, danes pa doživela poraz proti Hrvaški (25:29) in že bolj ali manj izpadla iz boja za medalje. V skupini II Hrvaška s šestimi točkami zdaj vodi pred Islandijo s petimi, nekaj teoretičnih možnosti za napredovanje bi Slovencem ponudila le še današnja zmaga Madžarske nad Švedsko.

Poraz proti Hrvaški je tako rekoč že zaprl vrata polfinala varovancem selektorja Uroša Zormana, ostajajo pa v boju za tretje mesto in z njim napredovanje v boj za končno peto mesto na EP. Jutri ob 15.30 Slovence čaka še spopad z Islandijo.

Slovenija : Hrvaška 25:29 (11:14) Malmö Arena, gledalcev 4465, sodnika: D. Konjičanin, A. Konjičanin (oba Bosna in Hercegovina). Slovenija: Baznik, Vujović, Henigman, Janc 3, Tajnik 1, Slatinek Jovičić, Kodrin 3, Horžen 4, Grmšek, Cokan 1, Mlivić, Žabić, D. Makuc 6 (1), Mačkovšek 1, Novak 6 (6), Suholežnik. Hrvaška: Kuzmanović, M. Mandić 1, Šoštarić 2 (2), Klarica 2, Srna 1, Maraš, Raužan 1, Mamić, Cindrić 3, D. Mandić 5, Lučin 7, Martinović 3, Šušnja, Glavaš 3, Jelinić, Načinović 1. Sedemmetrovke: Slovenija 8 (7), Hrvaška 3 (2). Izključitve: Slovenija 6, Hrvaška 10 minut. Rdeči karton: Slatinek Jovičić (48.).

Slovenija je danes igrala še dodatno oslabljena, zbolel je namreč Andraž Makuc, vpoklican pa je bil Tarik Mlivić. V ekipo se je po suspenzu spet vrnil Matic Suholežnik. A Zormanova četa je tekmo odprla slabo, po desetih minutah igre zaostajala že z 1:5, ko je selektor vzel prvo minuto odmora. Slabo so Slovenci igrali predvsem v napadu, hrvaška obramba jim je povzročala številne težave, po izgubljenih žogah pa so imeli naši južni sosedje lepe priložnosti za lahke zadetke. Še višje vodstvo Hrvatov je z nekaj obrambami preprečil Jože Baznik.

Baznik je bil odličen tudi v nadaljevanju, medtem ko so se njegovi soigralci še naprej mučili v napadu, vseeno je razlika do 20. minute tekme padla na –3 (7:10). V 23. minuti se je z ubranjeno sedemmetrovko izkazal tudi Miljan Vujović in na igrišču tudi ostal, razpoložen pa je bil tudi hrvaški čuvaj mreže Matej Mandić, ki je slovenskim strelcem zbijal samozavest. Slovenci so se tekmecem približali na dva gola zaostanka (9.11 in 10:12), na odmor pa odšli z –3 (11:14).

V prvih osmih minutah drugega polčasa so Hrvati branili prednost treh golov, nato pa samo naredili nekaj napak, ki pa so jih Slovenci izkoristili in se približali le na gol zaostanka (16:17). V 42. minuti je Kristjan Horžen zadel za prvo izenačenje na tekmi (18:18). Po izenačenju na 19:19 je spet nekoliko padla koncentracija v slovenski vrsti, po izgubljeni žogi kapetana Blaža Janca so Hrvati spet povedli (19:20), pa nato po zgrešenem strelu Horžena pobegnili na +3 (19:22), za priključek je zadel Makuc (20:22), takoj zatem pa si je rdeč karton prislužil še Staš Jovičič.

Hrvati niso izkoristili številčne premoči, privoščili so si dve napaki, Makuc pa je zadel za 21:22 in reprezentanci sta se v odločilnih zadnjih deset minut tekme podali z minimalno razliko. Nato je bil nenatančen Domen Tajnik, za Hrvaško vodstvo s +2 je zadel Lučin (21:23), v 52. minuti si je dvominutno izključitev prislužil Nik Henigman, Domen Novak je v 54. minuti s sedmih metrov spet znižal na gol zaostanka (24:25). V 56. minuti so Slovenci spet zapravili napad, Hrvati pa so odgovorili z novim vodstvom za dva gola (24:26) in v 58. minuti spet pobegnili za tri (24:27), pa štiri (24:28), pet (24:29) ... Končalo se je z izidom 25:29.

Domen Makuc in Domen Novak sta bila s po šestimi goli najboljša strelca v slovenski vrsti, štiri gole je prispeval Kristjan Horžen, tri pa kapetan Blaž Janc. V hrvaški reprezentanci je sedem golov dosegel Tin Lučin, šest David Mandić, po tri pa Ivan Martinović in Filip Glavaš.

V polfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz obeh skupin, tretjeuvrščeni pa bosta 30. januarja igrali za peto mesto. Isti dan bosta tudi polfinalna obračuna, dva dni kasneje pa še dvoboj za tretje mesto in finale.

