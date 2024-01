Slovenci želijo popraviti vtis

V skupini 2 je trenutno na vrhu Danska s šestimi točkami, Švedsko in Portugalsko, ki imata po štiri točke, v nedeljo čaka neposredni obračun za polfinale, medtem ko imata Slovenija in Norveška po dve točki. Edina brez je Nizozemska.

V prvem delu so Zormanovi varovanci trikrat slavili, premagali so Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27), v drugem delu pa doživela dva poraza, najprej proti Švedski (22:28) in nato še proti Portugalski (30:33), ki sta oslabljeno slovensko reprezentanco postavila na realna tla.

Za zdaj ni jasno, ali bosta na nedeljski tekmi lahko nastopila oboleli steber obrambe Blaž Blagotinšek in rahlo poškodovani Tilen Kodrin, ki sta manjkala proti Portugalcem. Stanje gre na bolje, a več bo znano danes po zadnjih pregledih.

Po obračunu z Nizozemci do konca prvenstva Slovence čaka le še torkov dvoboj (18.00) proti svetovnim prvakom Dancem, ki so doslej dobili vse tekme na prvenstvu.

EP v rokometu 2024, 12. dan

Nedelja, 21. januar:

Lestvice:

