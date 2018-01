V živo: Srbi še drugič izgubili, bodo oslabljeni Hrvati še drugič zmagali?

Evropsko prvenstvo 2018, skupinski del (2. krog)

Danes je na rokometnem EP na Hrvaškem ponovno vroče v Splitu in Poreču. Na delu so ponovno domači ljubljenci. Ti se morajo morali znajti brez prvega zvezdnika Domagoja Duvnjaka, ki si je na uvodni tekmi proti Srbiji poškodoval mečno mišico in že končal nastope na tem evropskem prvenstvu. Hrvate čaka obračun z neugodno Islandijo, ki je v prvem krogu presenetila Švedsko. Ta je tokrat premagala Srbijo, ki je doživela še drugi poraz.