Liga NLB RK Gorenje Velenje Jernej Drobež

Sreda, 22. 4. 2026, 11.44

48 minut

Drobež še dve sezoni pri Gorenju iz Velenja

Jernej Drobež | Drobež je podaljšal pogodbo z velenjskim Gorenjem. | Foto Gorenje Velenje

Foto: Gorenje Velenje

Slovenski rokometaš Jernej Drobež je podaljšal pogodbo z velenjskim Gorenjem, je klub zapisal v sporočilu za javnost. Občasni slovenski reprezentant bo tako za ose igral vse do konca sezone 2027/28.

Drobež je sicer prve rokometne korake napravil prav pri Velenju, del članske zasedbe pa je že devet sezon. V tem času je zbral več kot 250 nastopov za klub in je pomemben člen ekipe.

"Zelo sem vesel, da smo se z domačim klubom, kjer sem zrasel kot rokometaš in oseba, dogovorili za novo sodelovanje. V prihodnosti bo priključenih dosti mladih domačih fantov in na nas malo starejših je, da jim pomagamo, da se čim bolje vklopijo. Na terenu bom vedno dal vse od sebe in pomagal klubu do čim boljših rezultatov," je v izjavi za klub dejal Drobež.

Za slovensko izbrano vrsto je doslej odigral 19 tekem in dosegel sedem zadetkov.

Velenjčani po štirih tekmah lige NLB za prvaka v skupini A zasedajo tretje mesto s petimi točkami. Pred njimi sta LL Grosist Slovan (14 točk) in Slovenj Gradec (6), za njimi pa Škofja Loka (3).

V polfinale se uvrstita najboljši ekipi iz obeh skupin, tretjeuvrščeni zasedbi čakajo obračuni za peto mesto, četrtouvrščena moštva pa bodo igrala za sedmo mesto.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.