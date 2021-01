Krimovke so se poigrale s Celjankami

V soboto so bile odigrane tri tekme 14. kroga rokometnega državnega prvenstva za ženske. Koprčanke so prepričljivo ugnale Velenjčanke, Zagorje je na tekmi, na kateri je padlo le 33 zadetkov, tesno ugnalo Izolo, Žalčanke pa so v gosteh osvojile dve točki v Litiji. V torek so Krimovke na zaostali tekmi brez težav premagale Celjanke.