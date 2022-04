Začenja se boj za polfinale

Zagorjanke so v rednem delu sezone zbrale 13 točk in tako zasedle šesto mesto, Celjanke pa so se z 18 točkami uvrstile tik za Krim Mercator in Mlinotest Ajdovščino. Ekipi bosta v Zagorju na parket stopili ob 19.00, povratni obračun pa bo v Celju na sporedu v petek, 15. aprila, ob 18.00.

Prvi četrtfinalni tekmi v soboto čakata še Ptujčanke, Ajdovke, Litijanke in Novomeščanke. Slednje bodo ob 17.30 gostovale v Litiji, rokometašice Mlinotesta Ajdovščine pa ob 19.00 na Ptuju.