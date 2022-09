Po Ajdovkah do druge zmage tudi Celjanke

Rokometno dogajanje 1. ženske rokometne lige se je začelo s sobotnima zmagama Ajdovk in Pirančank. Prve so v modri skupini z 31:24 premagale Novomeščanke, druge pa so v zeleni skupini slavile na gostovanju v Kranju (33:30). V nedeljo so do druge zmage zanesljivo prišle tudi rokometašice Z'dežele, ki so Veplas Velenje premagale z 39:16.