Krimovke pričakovano visoko odpravile Ptuj

Krimovke so zanesljivo opravile s Ptujčankami.

Na uvodni tekmi 19. kroga 1. ženske rokometne lige so državne prvakinje, članice Krima Mercatorja zanesljivo, z 49:15, premagale zadnji Ptuj in pričakovano ostale stoodstotne. Večina preostalih tekem bo na sporedu v sredo, medtem ko je dvoboj Izolank in Velenjčank prestavljen zaradi okužb s koronavirusom v primorski ekipi.